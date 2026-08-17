Umfrage-Pleite löst Rumoren in steirischer ÖVP aus

Sie war DAS politische Gesprächsthema am Wochenende: Die brandaktuelle Umfrage der „Steirerkrone“ hat in den steirischen Parteizentralen für hektische Betriebsamkeit gesorgt. Und vor allem bei der ÖVP die Alarmglocken schrillen lassen: Während, wie berichtet, die FPÖ unter Landeshauptmann Mario Kunasek mit 43 Prozent auf einem Rekordhoch segelt, sorgt der Absturz der Schwarzen auf unter 20 Prozent für Fassungslosigkeit. In der Volkspartei fürchtet man, bei der nächsten Wahl nur noch auf Platz drei zu landen – zumal die SPÖ mit ebenfalls 19 Prozent bereits gleichauf liegt.