Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sonst droht Verlust

Ferialjob abgehakt? Darauf kommt es jetzt an

Tirol
30.08.2026 15:00
Die Sommerjobs in Handel, Gastronomie und Co. neigen sich dem Ende: Die AK Jugendabteilung kann ...
Die Sommerjobs in Handel, Gastronomie und Co. neigen sich dem Ende: Die AK Jugendabteilung kann bei Unklarheiten auch im Nachhinein jederzeit kontaktiert werden.(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Jasmin Steiner
Von Jasmin Steiner

Vorrangig sollte die Lohnabrechnung gründlich geprüft werden, denn es lauern einige heimtückische Gefahren. So kann man beispielsweise Geld verlieren. Die Arbeiterkammer Tirol gibt viele hilfreiche Tipps.  

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Ferien neigen sich in Tirol schön langsam dem Ende zu. Viele Schülerinnen und Schüler haben nicht nur die Hitzetage im Schwimmbad oder am See genossen bzw. sich Zuhause entspannt, sondern absolvierten auch fleißig einen Ferialjob bzw. ein Pflichtpraktikum.

Die Arbeiterkammer (AK) Tirol wendet sich nun mit einem Appell an sie alle: „Es ist wichtig, die Lohnabrechnung gründlich zu überprüfen und zu klären, ob auch fair abgerechnet wurde und alles passt. Prinzipiell gilt: Ferialjobber sind Arbeiter oder Angestellte mit einem normalen Arbeitsverhältnis, für das die klassischen arbeitsrechtlichen Vorschriften gelten. Neben einer Endabrechnung stehen ihnen somit Arbeitspapiere wie zum Beispiel Jahreslohnzettel, Arbeitsbescheinigung sowie ein Dienstzeugnis zu“, erklären die AK Tirol-Experten.

Daten und Fakten

Wichtig: Jeder Ferialarbeiter ist AK-Mitglied. „Bei Unklarheiten einfach bei der AK Jugendabteilung melden!“ Die AK Jugendabteilung ist unter 0800/225522-1566 oder einfach per WhatsApp an 0800/225522 zu erreichen. Informationen dazu gibt’s auch auf dem TikTok-Kanal der AK Tirol.

Die einzelnen Punkte schlüsseln sie zugleich im Detail wie folgt auf:

  • Gehaltszettel ist Pflicht: Man sollte wissen, was alles auf der Abrechnung zu finden sein muss: Bruttolohn, Sozialversicherungsbeitrag und sonstige Abgaben, geleistete Überstunden, anteiliges Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Urlaubsersatzleistung und der Nettolohn. Bei Unklarheiten rät die AK Tirol, sofort beim Arbeitgeber nachzufragen. „Ein nicht bezahltes Entgelt sollte unverzüglich per Einschreiben vom Arbeitgeber eingefordert werden. Wartet man zu lange, ist das Geld verloren“, warnt die AK Tirol.
  • Bezahlung: Für die Entlohnung gilt zumindest der Kollektivvertrag (KV). Fehlt dieser, so steht jedenfalls ein „ortsübliches“ Entgelt von etwa 950 bis 1200 Euro brutto pro Monat zu.
  • Urlaubs- und Weihnachtsgeld: Auch Ferialarbeiter haben einen anteiligen Urlaubsanspruch. 2,5 Tage stehen jedem einzelnen nach einem Monat zu. Wird der Urlaub nicht konsumiert, erhält man am Ende Bares als Urlaubsersatzleistung. „Ob auch anteilig Urlaubs- und Weihnachtsgeld zusteht, hängt vom jeweiligen Kollektivvertrag ab“, wissen die Experten. „Es kann sein, dass man dann um Geld umfällt“ Achtung Kleingedrucktes: Dort finden sich oftmals Verzichtserklärungen. Der Tipp: „Aus diesem Grund niemals etwas voreilig unterschreiben. Es kann sein, dass man dann etwa um das Geld für geleistete Überstunden umfällt!“
  • Zuckerl zum Schluss: Verdienen die Ferialjobber über das Jahr gerechnet weniger als 12.000 Euro, müssen sie keine Lohnsteuer zahlen. „Wurde ihnen die Steuer dennoch abgezogen, können sie sich diese vom Finanzamt mittels Lohnsteuerausgleich zurückholen. Bis zu fünf Jahre haben sie Zeit.“
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
30.08.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Am 7. September wird das neue Schuljahr in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnen ...
Kopftuchverbot etc.
Das ändert sich für Schüler ab September
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Bergführer attackierte Alpinist, jetzt droht Haft
155.791 mal gelesen
Am Großglockner spielten sich in 3000 Meter Höhe irre Szenen ab. (Symbolbild)
Österreich
Führerschein: Das ändert sich ab dem 1. September
121.416 mal gelesen
Änderungen kommen auf die Führerscheinbesitzer zu. 
Kärnten
Jacht von WAC-Boss Riegler vor Triest gesunken!
82.768 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bange Momente für WAC-Präsident Dietmar Riegler und seine Waltraud – seine Jacht ging vor Triest ...
Katia Wagner
„Eine Schande!“ Kanzler Stocker geht auf Kickl los
2445 mal kommentiert
Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker in „Was jetzt? Das ,Krone‘-Sommergespräch“.
Innenpolitik
Kopftuchverbot: Gegner laden zu Boykott-Seminaren
1350 mal kommentiert
Den Schulen steht ein heißer Herbst bevor.
Außenpolitik
Nein! Isländer erteilen Brüssel eiskalte Abfuhr
1132 mal kommentiert
Befürworter der Gespräche argumentierten, eine Mitgliedschaft könne die hohen Zinsen im Land ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf