SPÖ fordert Ausweisung von Ex-Identitären-Chef

SPÖ: „Gewalt und Rechtsextremismus haben in Österreich keinen Platz!“

Bereits Anfang Juli hatte Seltenheim Innenminister Karner aufgefordert, die rechtlichen Voraussetzungen für ein Aufenthaltsverbot gegen den deutschen Staatsbürger zu prüfen. „Fast zwei Monate später stellt sich die Frage, was aus dieser Prüfung geworden ist. Karner muss hier für Klarheit sorgen und Tempo machen“, so Seltenheim, der weiters etont: „Gewalt und Rechtsextremismus haben in Österreich keinen Platz!“