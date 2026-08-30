Pkw kam von Forstweg ab und stürzte in die Tiefe

Schock für einen Lenker, der mit seinem Pkw auf einem Forstweg in Hopfgarten in Defereggen am Sonntagmorgen unterwegs war. Er kam von der Straße ab und stürzte mit dem Fahrzeug in die Tiefe.
„VU Fahrzeug abgestürzt“ lautete gegen 7.38 Uhr eine Meldung der Leitstelle Tirol. Auf einer Forststraße in den Villgratner Bergen bzw. im Deferegger Gebirge stürzte ein Fahrzeug mehrere Meter in einem Waldstück ab.
Das Auto blieb schließlich auf dem Dach liegen und wurde von einem Baum aufgehalten. Die Feuerwehr Hopfgarten in Defereggen eilte umgehend zu Hilfe, um das Fahrzeug zu bergen bzw. auch dem Lenker zu helfen.
Genauer Unfallhergang unklar
Wie es zu dem Unfall gekommen war, ist derzeit noch nicht bekannt. Wie schwer sich der Lenker verletzt hat, ist ebenfalls unklar. Die Feuerwehr Hopfgarten in Defereggen vermeldet jedoch, dass der Unfall „glimpflich“ geendet sei.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.