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Österreich-Asse verpassen EM-Finale im Vorstieg

Sport-Mix
30.08.2026 14:15
Jakob Schubert und Jessica Pilz verpassten das EM-Finale im Vorstieg.
Jakob Schubert und Jessica Pilz verpassten das EM-Finale im Vorstieg.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die österreichischen Kletter-Asse um Jakob Schubert und Jessica Pilz sind bei der EM in Laval im Vorstieg leer ausgegangen. 

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Der viermalige Weltmeister Schubert blieb am Sonntag im Halbfinale als 24. auf der Strecke, bester Österreicher war Christian Leitner als Zwölfter. Für Pilz kam als 19. unmittelbar hinter Mattea Pötzi das vorzeitige Aus. Die jeweils besten acht erreichten das Finale.

Jessica Pilz
Jessica Pilz(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI)

„Fluch lastet auf mir“
„Ich habe langsam das Gefühl, dass bei Europameisterschaften wirklich ein Fluch auf mir lastet. Eigentlich habe ich mich wirklich gut vorbereitet und auch so gefühlt“, bedauerte Schubert, der nach einem Ausrutscher früh aus der Wand gefallen war. Für den Routinier war die EM der heuer letzte Auftritt. „Meine Wettkampfsaison 2026 ist damit beendet, wenn auch nicht mit dem gewünschten Abschluss. Es ist frustrierend, vor allem, weil mir beim letzten Weltcup in Chamonix auch ein Fehler unterlaufen ist.“

„Zu hastig am Ende“
Auch Ex-Weltmeisterin Pilz blieb hinter den Erwartungen. „Am Ende war ich etwas zu hastig und habe den entscheidenden Zug nicht sauber genug vorbereitet“, so die unter Schulterschmerzen leidende Olympia-Bronzemedaillengewinnerin. Im Speed am Samstag hatte Kevin Amon in der Entscheidung der Top 16 den siebenten Rang belegt. In den Para-Wettkämpfen gab es fünf österreichische EM-Medaillen, Jasmin Plank, Angelino Zeller und Daniel Wiener holten in ihren Klassen jeweils Gold.

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