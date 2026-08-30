Österreich-Asse verpassen EM-Finale im Vorstieg

„Fluch lastet auf mir“

„Ich habe langsam das Gefühl, dass bei Europameisterschaften wirklich ein Fluch auf mir lastet. Eigentlich habe ich mich wirklich gut vorbereitet und auch so gefühlt“, bedauerte Schubert, der nach einem Ausrutscher früh aus der Wand gefallen war. Für den Routinier war die EM der heuer letzte Auftritt. „Meine Wettkampfsaison 2026 ist damit beendet, wenn auch nicht mit dem gewünschten Abschluss. Es ist frustrierend, vor allem, weil mir beim letzten Weltcup in Chamonix auch ein Fehler unterlaufen ist.“