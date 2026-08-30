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Harald V. ist tot

Königin Mette-Marit verpasst Gedenkgottesdienst

Royals
30.08.2026 14:05
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die norwegische Königsfamilie hat bei einem Gottesdienst König Harald V. gedacht, der am Freitag im Alter von 89 Jahren gestorben ist. Die neue Königin Mette-Marit (53) war aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei.

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Der neue König Haakon VIII. (53), Haralds Sohn, besuchte die Gedenkfeier in der Kirche in Asker gemeinsam mit seinen Kindern, Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) und Prinz Sverre Magnus (20), sowie seiner Mutter Königin Sonja (89).

Haakons Ehefrau Mette-Marit (53) war aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei. Sie bekam im Sommer eine neue Lunge transplantiert und muss sich noch ausruhen.

Bilder vom Gedenkgottesdienst in Norwegen:

Mette-Marit werde aber bei einigen anderen Programmpunkten nach Haralds Tod dabei sein, kündigte der Hof an.

Auch in zahlreichen anderen Kirchen im Land fanden Trauergottesdienste statt. Der norwegische Regierungschef Jonas Gahr Störe nahm an einem Gedenkgottesdienst im Osloer Dom teil. Wann die Beerdigung stattfindet, steht bisher nicht offiziell fest.

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Haakon gedachte in Rede seinem „Papa“
In seiner ersten Rede als neuer norwegischer König hat Haakon VIII. am Samstag mit berührenden Worten an seinen gestorbenen Vater erinnert. „Danke, dass du so ein guter Papa für Märtha (Haakons Schwester, Anm.) und mich warst“, sagte er in einer Ansprache im norwegischen Fernsehen und Radio. Er werde seinen Vater „vermissen“

Tod kurz vor Hochzeitstag
Mit dem Tod Haralds am frühen Freitagmorgen war Haakon sofort zum neuen Monarchen des skandinavischen Landes geworden. Für seinen Vater sei es eine große Stütze gewesen, Königin Sonja (89) als Lebenspartnerin an seiner Seite zu haben. „Heute vor 58 Jahren haben die beiden geheiratet“, sagte er. Dann bricht ihm kurz die Stimme weg, als er an seine Mutter gerichtet sagt: „Herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag, liebe Mama.“

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