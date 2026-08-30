Königin Mette-Marit verpasst Gedenkgottesdienst

Tod kurz vor Hochzeitstag

Mit dem Tod Haralds am frühen Freitagmorgen war Haakon sofort zum neuen Monarchen des skandinavischen Landes geworden. Für seinen Vater sei es eine große Stütze gewesen, Königin Sonja (89) als Lebenspartnerin an seiner Seite zu haben. „Heute vor 58 Jahren haben die beiden geheiratet“, sagte er. Dann bricht ihm kurz die Stimme weg, als er an seine Mutter gerichtet sagt: „Herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag, liebe Mama.“