Interview: 50 Jahre alt, aber „kein altes Eisen“

Der Edlseer-Frontmann wünscht sich zum Geburtstag keine Geschenke. Er ist ein echter Steirer – und doch hat Fritz Kristoferitsch längst tiefe Wurzeln in Niederösterreich geschlagen. Über viele Jahre sind hier Freundschaften entstanden, die dem beliebten Musiker besonders viel bedeuten.
Verbunden ist er etwa mit Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner, Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und AK-Präsident Markus Wieser. Auch beim Feuerwehrfest in Obergrafendorf hat Fritz mit seinen Edlseern bereits mehrmals aufgespielt und mit seiner Musik für unvergessliche Stunden gesorgt.
Unvergessen bleibt auch der Auftritt der Edlseer zum 60-jährigen Firmenjubiläum von Kosmetik-Queen Michaela Stix. Ein Abend voller Musik und Herzlichkeit, von dem die Gastgeberin noch heute schwärmt.
Tiefer Glaube an Gott
Hinter dem fröhlichen Publikumsliebling steht aber auch ein Mensch mit einem tiefen und unerschütterlichen Glauben an Gott. Das tägliche Abendgebet gehört für Fritz Kristoferitsch ganz selbstverständlich zu seinem Leben. „Mein Glaube gibt mir Kraft und Halt. Ich weiß, dass man im Leben nicht alles selbst in der Hand hat. Am Abend werde ich still und danke Gott für alles, was ich erleben darf“, sagt der Musiker frei.
Gerade die Höhen, aber auch die Tiefen seines Lebens haben diesen Glauben geprägt. „Ich habe hier so viele herzliche Menschen kennengelernt – und aus den Begegnungen sind echte Freundschaften entstanden“, erzählt Fritz.
50. Geburtstag mit dreitägigem Fest
Nun feiert Fritz am 4. September seinen 50. Geburtstag. Beim großen „Edlseer-Thermenfestival“ in Bad Waltersdorf wird drei Tage lang mit Freunden und Wegbegleitern gefeiert. Doch statt Geschenke zu wünschen, will der Musiker helfen: „Das Schönste wäre, wenn die Leute ein Los kaufen und damit Gutes tun.“
Soziale Projekte unterstützen
Mit der Charity-Aktion „Harley trifft Puch“ werden unter anderem die Steirische Kinderkrebshilfe und weitere soziale Projekte unterstützt. Fritz Kristoferitsch hat noch viel vor, nicht nur, was seine Musik betrifft. Der Titel seiner neu erscheinenden Single könnte daher als Motto für seinen runden Geburtstag kaum besser passen: „Wir gehören noch nicht zum alten Eisen.“
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