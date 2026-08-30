Interview: 50 Jahre alt, aber „kein altes Eisen“

Tiefer Glaube an Gott

Hinter dem fröhlichen Publikumsliebling steht aber auch ein Mensch mit einem tiefen und unerschütterlichen Glauben an Gott. Das tägliche Abendgebet gehört für Fritz Kristoferitsch ganz selbstverständlich zu seinem Leben. „Mein Glaube gibt mir Kraft und Halt. Ich weiß, dass man im Leben nicht alles selbst in der Hand hat. Am Abend werde ich still und danke Gott für alles, was ich erleben darf“, sagt der Musiker frei.