Unfall mit Wohnwagengespann bot ein Schlachtfeld

Auf der B18 in Niederösterreich zwischen Hirtenberg und St.Veit an der Triesting ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall: Am Samstag gegen 19 Uhr ging der Notruf bei der Freiwilligen Feuerwehr Hirtenberg ein – ein Wohnwagengespann ist mit einem Pkw kollidiert. Im Pkw befanden sich vier Personen, davon zwei Kinder!