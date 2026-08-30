Unfall mit Wohnwagengespann bot ein Schlachtfeld

Auf der B18 in Niederösterreich zwischen Hirtenberg und St.Veit an der Triesting ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall: Am Samstag gegen 19 Uhr ging der Notruf bei der Freiwilligen Feuerwehr Hirtenberg ein – ein Wohnwagengespann ist mit einem Pkw kollidiert. Im Pkw befanden sich vier Personen, davon zwei Kinder!
Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, sahen sie das tatsächliche Ausmaß des Zusammenstoßes: Der Wohnwagen wurde auf der Unterseite regelrecht aufgeschlitzt, das Auto polnischer Herkunft war mit vier Personen besetzt: Die Eltern und ihre zwei Kinder blieben unverletzt, obwohl das Fahrzeug an der Frontseite schwer beschädigt worden ist.
Verletzte im Wohnwagengespann in Krankenhäuser gebracht
Im Wohnwagengespann wurden jedoch zwei Personen verletzt und vom Roten Kreuz mit Rettungsfahrzeugen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Um das optische „Schlachtfeld“ möglichst schnell aufzuräumen, wurde vom Feuerwehreinsatzleiter der Wechselladefahrzeug-Kran der FF Leobersdorf zur Unterstützung bei den Bergearbeiten angefordert.
Die B18 musste für rund eineinhalb Stunden in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden. Die Absicherung der Unfallstelle erfolgte durch die Polizei. Für die polizeiliche Unfallaufnahme wurde außerdem eine Polizeidrohne für Vermessungsarbeiten eingesetzt.
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