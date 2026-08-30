Raser donnerte durch Osttirol: Auto und Schein weg

Wohl besonders eilig hatte es ein Italiener (25) am Samstagnachmittag in Osttirol! Er bretterte auf der Drautalstraße in Assling mit 180 km/h dahin. Erlaubt waren jedoch nur 100. Er wurde von der Polizei geblitzt und angehalten.
Der 25-Jährige war gegen 18.15 Uhr mit seinem Pkw auf der Drautalbundesstraße unterwegs. Beamte der Polizeiinspektion Lienz führten zu diesem Zeitpunkt Geschwindigkeitsmessungen durch.
Anstelle der erlaubten 100 km/h wurde der Mann aus Südtirol jedoch mit 180 km/h geblitzt. Die Polizei konnte den Mann anhalten. Er ist nun freilich seinen Führerschein los. Auch sein Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Lienz angezeigt.
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