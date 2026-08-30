Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

100 Millionen Euro

Mega-Transfer! Liverpool-Star sagt ManCity zu

Fußball International
30.08.2026 15:25
Cody Gakpo soll für 100 Millionen Euro zu Manchester City wechseln.
Cody Gakpo soll für 100 Millionen Euro zu Manchester City wechseln.(Bild: AFP/PAUL ELLIS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der nächste Blckbuster-Deal des Sommers steht bevor. Für Liverpools Cody Gakpo soll Manchester City bereit sein, 100 Millionen Euro zu zahlen. Der Spieler soll laut Transfer-Experten bereits seine Zusage für den Wechsel gegeben haben.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Cody Gakpo hat Manchester City bereits das grüne Licht gegeben – er will einen Fünfjahresvertrag unterschreiben“, berichtete der Transferexperte Fabrizio Romano. Jetzt liege es nur noch an Liverpool einen passenden Ersatz für den Flügelspieler zu finden. Mit dem PSG-Starflügelspieler Bradley Barcola seien sich die „Reds“ bereits einig. Außer einzelnen Details stünde dem Transfer, der eine Ablösesumme bis zu 140 Millionen Euro erreichen könnte, nichts mehr im Wege.

Gakpo schloss sich im Jänner 2023 dem FC Liverpool an, erzielte dort 51 Tore in 182 Spielen. 2024/25 erreichte der 27-Jährige mit dem Premier-League-Meistertitel den sportlichen Höhepunkt seiner Karriere. Manchester City will mit dem torgefährlichen Flügelspieler einen Ersatz für die Abgänge  von Savinho und Omar Marmoush zu Tottenham an Bord holen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
30.08.2026 15:25
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Bergführer attackierte Alpinist, jetzt droht Haft
156.578 mal gelesen
Am Großglockner spielten sich in 3000 Meter Höhe irre Szenen ab. (Symbolbild)
Österreich
Führerschein: Das ändert sich ab dem 1. September
123.429 mal gelesen
Änderungen kommen auf die Führerscheinbesitzer zu. 
Kärnten
Jacht von WAC-Boss Riegler vor Triest gesunken!
85.785 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bange Momente für WAC-Präsident Dietmar Riegler und seine Waltraud – seine Jacht ging vor Triest ...
Katia Wagner
„Eine Schande!“ Kanzler Stocker geht auf Kickl los
2511 mal kommentiert
Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker in „Was jetzt? Das ,Krone‘-Sommergespräch“.
Innenpolitik
Kopftuchverbot: Gegner laden zu Boykott-Seminaren
1365 mal kommentiert
Den Schulen steht ein heißer Herbst bevor.
Außenpolitik
Nein! Isländer erteilen Brüssel eiskalte Abfuhr
1320 mal kommentiert
Befürworter der Gespräche argumentierten, eine Mitgliedschaft könne die hohen Zinsen im Land ...
Mehr Fußball International
LaLiga im Ticker
Real Madrid gegen Malaga ab 17 Uhr LIVE
Deutsche Bundesliga
LIVE: Freiburg legt gegen Werder Bremen nach
100 Millionen Euro
Mega-Transfer! Liverpool-Star sagt ManCity zu
„Leichte Entscheidung“
Star-Goalie wechselt innerhalb der Premier League
Sport Tv Logo
Legende Hans Krankl:
„Heute hat leider keiner mehr etwas zu sagen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf