Mega-Transfer! Liverpool-Star sagt ManCity zu

„Cody Gakpo hat Manchester City bereits das grüne Licht gegeben – er will einen Fünfjahresvertrag unterschreiben“, berichtete der Transferexperte Fabrizio Romano. Jetzt liege es nur noch an Liverpool einen passenden Ersatz für den Flügelspieler zu finden. Mit dem PSG-Starflügelspieler Bradley Barcola seien sich die „Reds“ bereits einig. Außer einzelnen Details stünde dem Transfer, der eine Ablösesumme bis zu 140 Millionen Euro erreichen könnte, nichts mehr im Wege.