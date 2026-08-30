Mega-Transfer! Liverpool-Star sagt ManCity zu

Der nächste Blckbuster-Deal des Sommers steht bevor. Für Liverpools Cody Gakpo soll Manchester City bereit sein, 100 Millionen Euro zu zahlen. Der Spieler soll laut Transfer-Experten bereits seine Zusage für den Wechsel gegeben haben.
„Cody Gakpo hat Manchester City bereits das grüne Licht gegeben – er will einen Fünfjahresvertrag unterschreiben“, berichtete der Transferexperte Fabrizio Romano. Jetzt liege es nur noch an Liverpool einen passenden Ersatz für den Flügelspieler zu finden. Mit dem PSG-Starflügelspieler Bradley Barcola seien sich die „Reds“ bereits einig. Außer einzelnen Details stünde dem Transfer, der eine Ablösesumme bis zu 140 Millionen Euro erreichen könnte, nichts mehr im Wege.
Gakpo schloss sich im Jänner 2023 dem FC Liverpool an, erzielte dort 51 Tore in 182 Spielen. 2024/25 erreichte der 27-Jährige mit dem Premier-League-Meistertitel den sportlichen Höhepunkt seiner Karriere. Manchester City will mit dem torgefährlichen Flügelspieler einen Ersatz für die Abgänge von Savinho und Omar Marmoush zu Tottenham an Bord holen.
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