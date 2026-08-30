Rapids Rekordeinkauf geht: Neuer Klub schon fix!

Aus und vorbei: Wie die „Krone“ am Samstag vermeldete, wird Rekordeinkauf Tobias Gulliksen Rapid noch in diesem Transferfenster verlassen. Sein neuer Klub steht bereits fest.
Wie Sky berichtet, zieht es den 23-jährigen Norweger in die Heimat. Gulliksen, der vor einem Jahr für 3,8 Millionen Euro von Djurgarden zu Rapid wechselte, wird zu Lilleström SK verliehen. Der norwegische Erstligist übernimmt das Gehalt des Mittelfeldspielers.
Nach 37 Einsätzen mit nur zwei Toren verabschiedet sich Gulliksen, der auch unter Johannes Hoff-Thorup nicht auf Touren kam, aus Wien-Hütteldorf.
Katzer: „Es wird keinen Ausverkauf geben“
Ob es noch weitere Kader-Veränderungen bei Rapid geben wird, werden die nächsten Stunden bzw. Tage zeigen. Sportchef Markus Katzer legt sich auch hier prinzipiell fest: „Was unsere Leistungsträger betrifft, wird es bestimmt keinen Ausverkauf geben.“
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