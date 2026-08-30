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Rapids Rekordeinkauf geht: Neuer Klub schon fix!

Bundesliga
30.08.2026 13:23
Tobias Gulliksen (re.) wechselt in die Heimat.
Tobias Gulliksen (re.) wechselt in die Heimat.(Bild: GEPA)
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Von krone Sport

Aus und vorbei: Wie die „Krone“ am Samstag vermeldete, wird Rekordeinkauf Tobias Gulliksen Rapid noch in diesem Transferfenster verlassen. Sein neuer Klub steht bereits fest.

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Wie Sky berichtet, zieht es den 23-jährigen Norweger in die Heimat. Gulliksen, der vor einem Jahr für 3,8 Millionen Euro von Djurgarden zu Rapid wechselte, wird zu Lilleström SK verliehen. Der norwegische Erstligist übernimmt das Gehalt des Mittelfeldspielers.

Tobias Gulliksen
Tobias Gulliksen(Bild: GEPA)

Nach 37 Einsätzen mit nur zwei Toren verabschiedet sich Gulliksen, der auch unter Johannes Hoff-Thorup nicht auf Touren kam, aus Wien-Hütteldorf. 

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