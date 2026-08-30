Rapids Rekordeinkauf geht: Neuer Klub schon fix!

Katzer: „Es wird keinen Ausverkauf geben“

Ob es noch weitere Kader-Veränderungen bei Rapid geben wird, werden die nächsten Stunden bzw. Tage zeigen. Sportchef Markus Katzer legt sich auch hier prinzipiell fest: „Was unsere Leistungsträger betrifft, wird es bestimmt keinen Ausverkauf geben.“