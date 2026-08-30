Ist Stockers Kurs der richtige Weg für Österreich?

Abgrenzung oder politische Strategie?

Stockers klare Haltung gegenüber der FPÖ wirft gleichzeitig die Frage auf, wie lange eine solche Abgrenzung politisch aufrechterhalten werden kann. Die FPÖ ist in Österreich weiterhin eine wichtige politische Kraft, während die Bundesregierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS versucht, ihre Zusammenarbeit fortzusetzen. Stocker selbst setzt auf die Arbeit der aktuellen Koalition und möchte deren Erfolge stärker sichtbar machen.