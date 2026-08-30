Der Ersthelfer-Nachwuchs übt für den Ernstfall

Weibliche Puppen sollen falsche Scham nehmen

Laut einer Studie der Medizinischen Universität Innsbruck werden Frauen schlechter und später reanimiert. Grund dafür seien Berührungsängste oder auch Scham. Taylor Petschert-Kwong vom Jugend-Rot-Kreuz erklärt, dass man daher auf weibliche Übungspuppen setzt – die auch bei den Übungsszenarien in Hermagor zum Einsatz kommen. „Das gab es noch nie bei einem Wettbewerb“, sagt Petscher-Kwong.