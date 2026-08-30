Strand bei Venedig mit Hagelkörnern übersät

„Der heftige Hagelschlag hat heute Abend (...) auch den Lido von Venedig getroffen. Wir raten in diesen Stunden zu äußerster Vorsicht: Vermeiden Sie unnötige Wege. Unsere Gedanken sind bei den Bürgern, den Beschäftigten, den Unternehmen und allen, die mit diesem erneuten Unwetter in Venetien zu kämpfen haben“, gab der Präsident der Region Venetien am Freitag über Facebook (siehe unten) bekannt.