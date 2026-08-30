So groß wie Golfbälle
Strand bei Venedig mit Hagelkörnern übersät
Ein schweres Unwetter hat im norditalienischen Cremona erhebliche Schäden angerichtet. Eine Turmspitze des historischen Doms wurde beschädigt, das Dach des Bürgerturms im Stadtzentrum wurde teilweise abgedeckt. Der Lido von Venedig war von Hagelkörnern – groß wie Golfbälle – bedeckt.
„Der heftige Hagelschlag hat heute Abend (...) auch den Lido von Venedig getroffen. Wir raten in diesen Stunden zu äußerster Vorsicht: Vermeiden Sie unnötige Wege. Unsere Gedanken sind bei den Bürgern, den Beschäftigten, den Unternehmen und allen, die mit diesem erneuten Unwetter in Venetien zu kämpfen haben“, gab der Präsident der Region Venetien am Freitag über Facebook (siehe unten) bekannt.
Dutzende Verletzte
Rund 40 Menschen mussten nach dem Unwetter medizinisch behandelt werden. Sie wurden von Hagelkörnern, herabfallenden Dachziegeln, Fassadenteilen oder anderen Trümmern getroffen. „Diesmal sind die Schäden leider deutlich größer“, so Cremonas Bürgermeister Andrea Virgilio.
Bäume entwurzelt, Schäden in Weinbergen
Auch andere Teile der Lombardei sowie angrenzende Gebiete wurden von heftigen Gewittern und Hagel getroffen. Im Raum Brescia, im Mailänder Umland und in der Provinz Piacenza fielen teilweise Hagelkörner von der Größe von Tennisbällen. Besonders in der Landwirtschaft entstanden Schäden, unter anderem an Weinbergen. Zahlreiche Bäume wurden entwurzelt und Autos beschädigt.
Temperaturen von bis zu 46 Grad
Das Unwetter folgte auf eine außergewöhnliche Hitzewelle. In Teilen Italiens wurden am Freitag Temperaturen von bis zu 46 Grad gemessen. Besonders heiß war es auf Sardinien und Sizilien. Auch in Rom wurden rund 41 Grad erreicht. Die hohen Temperaturen begünstigten zudem mehrere Wald- und Flächenbrände.
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