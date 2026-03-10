Grundwehrdiener mehrheitlich mit Heer zufrieden

Österreicher für Beibehalten der Wehrpflicht

Präsentiert wurde am Dienstag auch eine Gallup-Umfrage zur Wehrpflicht unter 1000 Österreicherinnen und Österreichern. Demnach sind sieben von zehn Befragten (70 Prozent) für die Beibehaltung, wobei es bei den 16- bis 30-Jährigen nur 60 Prozent sind. Demnach unterstützt die Mehrheit (54 Prozent) außerdem die Verlängerung des Präsenzdiensts auf acht Monate plus zwei Monate Übungen. 39 Prozent sprechen sich dagegen aus. Tanner zeigte sich zuversichtlich, dass man zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen werde. Um den Zivildienst zu verlängern, braucht die Regierung eine Zwei-Drittel-Mehrheit.