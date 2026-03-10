Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trotz mancher Mängel

Grundwehrdiener mehrheitlich mit Heer zufrieden

Österreich
10.03.2026 12:26
Grundwehrdiener bei einer Übung
Grundwehrdiener bei einer Übung(Bild: EPA/CHRISTIAN BRUNA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Österreichs Grundwehrdiener bereuen ihre Entscheidung für das Heer mehrheitlich nicht. Laut einer aktuellen Umfrage sind 80 Prozent eher oder sehr zufrieden, den Präsenzdienst gewählt zu haben. Die größte Unzufriedenheit gibt es demnach mit der Ausbildung beziehungsweise den zugewiesenen Aufgaben.

0 Kommentare

Damit sind nur 49 Prozent der befragten 5000 Grundwehrdiener zufrieden. Bei den regulären Bediensteten ist dieser Wert mit mehr als 70 Prozent deutlich höher. Auch bei der Qualität der Ausbildung bleiben die Werte mit 65 Prozent ausbaufähig. Umgekehrt sind vier Fünftel mit ihren Vorgesetzten und dem Umgangston zufrieden.

Studienleiter Wolfgang Prinz sagte, dass die psychische Belastung der Grundwehrdiener seit der Corona-Pandemie zugenommen habe, obwohl keine erschwerenden Aufgaben am Arbeitsplatz angefallen seien. Die jungen Männer kämen angesichts der diversen Krisen bereits vulnerabler zum Heer. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) sagte am Dienstag, hier werde man bei den Ausbildnern ein entsprechendes Bewusstsein schaffen. In der Ausbildung müsse außerdem mehr auf persönliche Bedürfnisse geachtet werden, etwa dass die jungen Männer bei jenen Verbänden zum Einsatz kommen, die sie tatsächlich interessieren.

Grundwehrdiener bei einer Übung in Allentsteig
Grundwehrdiener bei einer Übung in Allentsteig(Bild: EPA/CHRISTIAN BRUNA)
Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Referatsleiter Wolfgang Prinz
Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Referatsleiter Wolfgang Prinz(Bild: APA/Hans Klaus Techt)

„Es freut mich sehr, dass viele Grundwehrdiener heute mit ihrem Wehrdienst deutlich zufriedener sind als in der Vergangenheit. Besonders wichtig ist, dass die Mehrheit die Ausbildung als sinnvoll empfindet (...)“, sagte Tanner. Ungefähr sieben von zehn Befragten (72 Prozent) erleben ihre Ausbildung als sinnvoll. Viele gaben an, dass die Zusammenarbeit innerhalb des Bundesheeres gut funktioniert.

Lesen Sie auch:
Wie lange müssen Österreicher künftig dienen?
Wehrpflicht-Debatte
Fünf Modelle, Millionen Mehrkosten, viele Fragen
20.01.2026
Krone Plus Logo
Das kostet sie uns
Wehrpflicht wäre Milliardenschaden fürs Budget
07.03.2026

Österreicher für Beibehalten der Wehrpflicht
Präsentiert wurde am Dienstag auch eine Gallup-Umfrage zur Wehrpflicht unter 1000 Österreicherinnen und Österreichern. Demnach sind sieben von zehn Befragten (70 Prozent) für die Beibehaltung, wobei es bei den 16- bis 30-Jährigen nur 60 Prozent sind. Demnach unterstützt die Mehrheit (54 Prozent) außerdem die Verlängerung des Präsenzdiensts auf acht Monate plus zwei Monate Übungen. 39 Prozent sprechen sich dagegen aus. Tanner zeigte sich zuversichtlich, dass man zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen werde. Um den Zivildienst zu verlängern, braucht die Regierung eine Zwei-Drittel-Mehrheit.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
10.03.2026 12:26
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Tag 10 im Nahost-Krieg
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
Die heimische Logistik- und Transportbranche wird von einer Millionenpleite erschüttert ...
300 Mitarbeiter tätig
Millionenpleite: Beben in heimischer Frächterszene
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Mathematik-Professor Nowak (Bild li.) im Austausch mit Serienmissbrauchs-Täter Epstein. Er war ...
Jetzt Fall für Politik
So eng waren Epstein und unser Mathematik-Genie
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
303.107 mal gelesen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
290.811 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
266.859 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
2959 mal kommentiert
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1342 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
1245 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Mehr Österreich
Teure Ladung
Kleintransporter brannte auf Westautobahn aus
Trotz mancher Mängel
Grundwehrdiener mehrheitlich mit Heer zufrieden
Betrunkener entlarvt
Unfallwrack ohne Lenker – und ein Lügenmärchen
Biker in Bedrängnis
Wien: Von Rad gestoßen, geschlagen und ausgeraubt
Krone Plus Logo
Jungbäuerin kontert:
„Wir können sicher alles, was ein Mann auch kann“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf