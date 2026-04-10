Zivildienst: Immer mehr Burschen wollen, aber …

Denn trotz dem gestiegenen Interesse ging die Zahl der Zuweisungen zum Zivildienst um 8,2 Prozent auf 2792 zurück, so Mayer. Zugleich wurde aber auch ein um 6,4 Prozent geringerer Bedarf (3144 Stellen) als im ersten Quartal 2025 gemeldet. Unterm Strich sei die Bedarfsdeckung damit auf 88,8 Prozent gesunken. Am höchsten war sie mit 92,8 Prozent in Oberösterreich, am geringsten mit 63 Prozent in Kärnten.