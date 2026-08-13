Chaos in Maria Gail: Anrainer fordern eine Lösung

Die Anrainer in Maria Gail wollen jedenfalls weiter für eine nachhaltige Verkehrsberuhigung kämpfen. Sie haben sich nun in einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen. „Wir haben bereits einen Brief an den zuständigen Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber geschrieben und ihn gebeten die notwendigen Planungen in Auftrag zu geben“, berichtet Sprecher Gerhard Melcher. Die Bürger fühlen sich von der Politik nicht gehört. „Es ist unverständlich, dass in Maria Gail der Rechtsvorrang aufgehoben wird, mit der Begründung der Schulbus müsse Vorfahrt haben, er aber in Turdanitsch durch Poller und Punkte gebremst wird.“