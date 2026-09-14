Wirbel um Boykott-Drohung bei Österreich-Gegner!

„Wir werden nicht spielen, bis ...“

Es blieb freilich nicht bei Rrahmani als mit dem Fußball-Verband des Kosovo unzufriedenem Führungsspieler: Der Kritik des 67-fachen Teamspielers schlossen sich nach Medienberichten auch andere namhafte Mannschaftsstützen wie Florent Muslija, Milot Rashica oder Vedat Muriqi an. „Wir werden nicht spielen, bis Ademi als Präsident des Verbands FFK zurücktritt“, heißt es demnach vonseiten der Spieler.