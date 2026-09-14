Schamanen-Clan könnte Millionen zurückbekommen

Jetzt der Paukenschlag! Der Oberste Gerichtshof (OGH) hob die Schuldsprüche teilweise auf. Und auch das Verfallserkenntnis hält nicht: „Nach Ansicht des Höchstgerichts kann es bei der Wegnahme der Vermögenswerte keine pauschale Solidarhaftung geben“, ist Anwalt Philipp Wolm, der die Nichtigkeitsbeschwerde mit seinen Kollegen Nikolaus Rast und Alexander Prenner eingebracht hatte, über die Entscheidung erfreut. Laut OGH müsste bei den betroffenen Vermögenswerten zudem ein zeitlicher Zusammenhang mit den Straftaten bestehen.