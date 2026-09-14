Herzprobleme! Neue Sorgen um Heinz Hoenig (74)

Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, habe sich Hoenig in seinem Haus in Blankenburg (Bundesland Sachsen-Anhalt) am Sonntag unwohl gefühlt. Seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig fuhr mit ihm ins 17 Kilometer entfernte Krankenhaus in Halberstadt. Die Ärzte reagierten sofort und verlegten den 74-Jährigen per Helikopter in die Uniklinik nach Magdeburg. Sein Management bestätigte dies.