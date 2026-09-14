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Herzprobleme! Neue Sorgen um Heinz Hoenig (74)

Stars & Society
14.09.2026 19:15
Heinz Hoenig, hier Ende Mai 2024 mit seiner Frau Annika im Krankenhaus. Zu der Zeit war der ...
Heinz Hoenig, hier Ende Mai 2024 mit seiner Frau Annika im Krankenhaus. Zu der Zeit war der Schauspieler nach mehreren Wochen im Koma noch sehr schwach.(Bild: Siegelring PR/Annika Hoenig)
Porträt von Franz Hollauf
Von Franz Hollauf

Neue Sorgen um den deutschen Schauspieler Heinz Hoenig. Der 74-Jährige hat wieder Probleme mit seinem Herzen und wurde daher per Helikopter ins Krankenhaus geflogen.

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Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, habe sich Hoenig in seinem Haus in Blankenburg (Bundesland Sachsen-Anhalt) am Sonntag unwohl gefühlt. Seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig fuhr mit ihm ins 17 Kilometer entfernte Krankenhaus in Halberstadt. Die Ärzte reagierten sofort und verlegten den 74-Jährigen per Helikopter in die Uniklinik nach Magdeburg. Sein Management bestätigte dies. 

Hoenig auf normale Station verlegt
Hoenig kam zuerst auf die Intensivstation, hat diese am Montag wieder verlassen können. Er wurde auf eine normale Station verlegt, wird allerdings dennoch stark überwacht. Weitere Untersuchungen sollen anstehen.

Anders als bei seinem ersten, monatelangen Krankenhausaufenthalt 2024, ist Heinz Hoenig mittlerweile krankenversichert. Seit dem 1. April 2026 ist der 74-Jährige nun zu einem monatlichen Beitrag von 1017,18 Euro pflichtversichert.

Zuletzt sprachen die Hoenigs noch über die positive Gesundheitsentwicklung des Filmstars. So habe Heinz Hoenig die eigentlich als dringend erachtete Herz-OP doch nicht mehr gebraucht.

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„Im Moment ist Heinz stabil, er hat sich gut erholt. Auch seine Blutwerte sind gut. Deswegen ist eine Operation im Moment kein Thema, Gott sei Dank“, so seine Frau Annika Kärsten-Hoenig, die immer wieder von Ehemann Heinz schwärmt, zur „Bild“-Zeitung im Mai 2026.

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