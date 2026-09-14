Defekt bremste Zug in Tunnel: So lief Evakuierung

„Solche Einsätze sind heikel, weil zuerst die Stromschlaggefahr gebannt sein muss und sicherzustellen ist, dass kein anderer Zug kommt.“ Ein Notfallkoordinator der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) überwacht stets das Geschehen. „Tunnel sind aufgrund der beengten Platzverhältnisse, der eingeschränkten Zufahrtsmöglichkeiten für Einsatzkräfte sowie der Orientierung für Fahrgäste ein besonders anspruchsvoller Einsatzort“, heißt es bei den ÖBB.