Wann sehen wir David Alaba wieder im ÖFB-Dress?

Kein Risiko im ÖFB-Training

Zuletzt habe er alle zwei Wochen mit seinem Kapitän telefoniert, schilderte Rangnick am Montag in einer ÖFB-Pressekonferenz in Wien. Die Entscheidung sei am Samstag gefallen. „Wir haben gemeinsam diskutiert, ob es nicht trotzdem Sinn macht, ihn dazuzunehmen. Mein Bauchgefühl hat dann aber gesagt, es macht weniger Sinn.“ Nicht zuletzt, weil sich der 117-fache Internationale bei einer Trainingseinheit, bei der es „scheppert“, wie es neuerdings im ÖFB-Team wieder stärker gefordert ist, eine neue Verletzung hätte zuziehen können.