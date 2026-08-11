Die Kunst der Instrumentation

Österreichische Erstaufführung

Nicht sehr viel weniger Orchesterinstrumente fordert der 1977 geborene Bernd Richard Deutsch für sein Stück „Intensity“. Die Musik des Niederösterreichers wird international aufgeführt, so hatte „Intensity“ seine Uraufführung 2019 mit dem Cleveland Orchestra unter Franz Welser-Möst. Bei der österreichischen Erstaufführung in Bregenz konnte das Publikum auch bei diesem Werk eine farbenreiche Instrumentation genießen. Schöne Soli, etwa für die Pauke oder die Konzertmeisterin boten Haltepunkte im Klangrausch, und ziemlich keck klangen die Einwürfe des Xylophons. Hatte Bernd Richard Deutsch seinem Werk einen Akkord aus Modest Mussorgski „Bilder einer Ausstellung“ zugrunde gelegt, so ist dieses bekannte Stück auch verbunden mit Maurice Ravel. Dieser nämlich hat das ursprünglich nur für Klavier gesetzte Stück instrumentiert, und das selbstverständlich meisterhaft.