VCÖ warnt vor weiterer Bodenversiegelung im Ländle

VCÖ-Experte Michael Schwendinger warnt vor den Folgen weiterer Verbauung durch Straßen, Parkplätze und Zersiedelung. Die Schäden durch Hitze und Trockenheit in der Landwirtschaft hätten bereits rund eine Milliarde Euro erreicht. „Ein Weiter wie bisher hinterlässt verbrannte Erde und gewaltige Schäden. Es braucht ein rasches Umlenken hin zum Schutz der Böden vor weiterer Verbauung, etwa durch Straßen, Zersiedelung und Parkplätze“, wird Schwendinger deutlich.