VCÖ warnt vor weiterer Bodenversiegelung im Ländle

Die Mobilitätsorganisation VCÖ fordert einen stärkeren Schutz landwirtschaftlicher Flächen. Anlass sind Warnungen der Hagelversicherung, wonach Klimawandel, Hitze und Dürre die Lebensmittelversorgung in Österreich zunehmend gefährden.
Laut einer VCÖ-Analyse sind in Vorarlberg bereits rund 100 Quadratkilometer Boden versiegelt. Etwa ein Drittel davon entfällt auf den Verkehr. Allein Straßen und Verkehrsflächen beanspruchen rund 32 Quadratkilometer, das entspricht ungefähr der Fläche der Vorarlberger Landeshauptstadt Bregenz. Das Straßennetz im Land umfasst bereits 2913 Kilometer.
VCÖ-Experte Michael Schwendinger warnt vor den Folgen weiterer Verbauung durch Straßen, Parkplätze und Zersiedelung. Die Schäden durch Hitze und Trockenheit in der Landwirtschaft hätten bereits rund eine Milliarde Euro erreicht. „Ein Weiter wie bisher hinterlässt verbrannte Erde und gewaltige Schäden. Es braucht ein rasches Umlenken hin zum Schutz der Böden vor weiterer Verbauung, etwa durch Straßen, Zersiedelung und Parkplätze“, wird Schwendinger deutlich.
Ein Weiter wie bisher hinterlässt verbrannte Erde und gewaltige Schäden. Es braucht ein rasches Umlenken hin zum Schutz der Böden vor weiterer Verbauung.
Michael Schwendinger, VCÖ
Öffis, Fahrrad, Fahrgemeinschaften
Als Gegenmaßnahmen nennt der VCÖ den Ausbau des öffentlichen Verkehrs sowie der Radinfrastruktur. Ein Bus mit 50 Fahrgästen ersetze 43 Pkw und benötige deutlich weniger Platz. Auch Fahrgemeinschaften könnten den Verkehr reduzieren. Würden durchschnittlich zwei Personen pro Auto fahren, könnte die Zahl der Fahrzeuge laut VCÖ um rund 40 Prozent sinken.
Die Organisation fordert daher ein österreichweites Straßenbaumoratorium. Statt neuer Straßen sollen Ortskerne gestärkt, die Zersiedelung gebremst und Gemeinden bei Entsiegelungs- und Begrünungsprojekten stärker unterstützt werden. Finanziert werden könnte dies durch eine Abgabe auf versiegelte Flächen wie Parkplätze.
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