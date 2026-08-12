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Lenker leicht verletzt

Hörbranz: SUV kracht gegen Mauer

Vorarlberg
12.08.2026 09:08
Vor dem Unfall hatte es offenbar Probleme mit dem Spurhalteassistenen gegeben.
Vor dem Unfall hatte es offenbar Probleme mit dem Spurhalteassistenen gegeben.(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Spektakulärer Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Hörbranz: Ein 33-jähriger Autofahrer aus Deutschland verlor die Kontrolle über seinen SUV und krachte gegen eine Mauer. Der Mann hatte Glück und wurde nur leicht verletzt.

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Der Mann war gegen 13.30 Uhr auf der Allgäustraße in Richtung Hohenweiler  unterwegs, als er die Beherrschung über sein Fahrzeug verlor und mit voller Wucht gegen eine Mauer krachte. Durch die enorme Aufprallkraft wurde das Fahrzeug zurück auf die Straße geschleudert und kam schließlich auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll es vor dem Unfall Probleme mit dem Spurhalteassistenten gegeben haben. Die genaue Unfallursache ist jedoch Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Lenker hatte Glück im Unglück und kam mit leichten Blessuren davon.

(Bild: Shourot Maurice)

Die Feuerwehr Hörbranz rückte mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften aus. Die Florianijünger sicherten die Unfallstelle, stellten den Brandschutz sicher und banden ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten. Zudem unterstützten sie die Polizei bei der Verkehrsregelung.

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Auch die Exekutive war mit zwei Beamten vor Ort. Der stark beschädigte Volvo musste nach dem Unfall von der Straße entfernt werden. Während der Aufräumarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der Allgäustraße.

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