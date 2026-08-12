Hörbranz: SUV kracht gegen Mauer

Der Mann war gegen 13.30 Uhr auf der Allgäustraße in Richtung Hohenweiler unterwegs, als er die Beherrschung über sein Fahrzeug verlor und mit voller Wucht gegen eine Mauer krachte. Durch die enorme Aufprallkraft wurde das Fahrzeug zurück auf die Straße geschleudert und kam schließlich auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand.