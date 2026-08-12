Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prüfer am Prüfstand

Im Burgenlands Landhaus wird streng abgerechnet

Burgenland
12.08.2026 17:02
Kontrolle unumgänglich: Wie die Zahlen ausgelegt werden, kann jedoch zum heftigen Schlagabtausch ...
Kontrolle unumgänglich: Wie die Zahlen ausgelegt werden, kann jedoch zum heftigen Schlagabtausch führen.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Der Rechnungshof und sein Direktor haben sich die Finanzen des Landes Burgenland genau vorgenommen. Im Gegenzug stehen die Mehrausgaben der Kontrolleure auf dem Prüfstand.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wenn es um die Finanzen geht, nimmt sich René Wenk, Direktor des Landesrechnungshofes seit 2022, kein Blatt vor den Mund. Seine kritischen Anmerkungen – in diesem Berufsstand grundsätzlich nichts Ungewöhnliches – gehen der SPÖ jedoch zu weit, weil „Herr Wenk die Grenzen überschreitet und wie ein Oppositionspolitiker agiert“.

1,75 Millionen Euro für Hilfsorgan
Im Landhaus wird nun die Frage laut: „Wie halten es der Rechnungshof und sein Chef mit dem Grundsatz der Sparsamkeit?“ Im Budget 2026 sind für das Hilfsorgan des Landtages 1,75 Millionen Euro vorgesehen. Unter Wenks Vorgänger, Andreas Mihalits, waren es 2022 laut Rechnungsabschluss „nur“ 1,26 Millionen €. Das bedeute in vier Jahren eine satte Steigerung von 40 Prozent – rund einer halben Million, die der Steuerzahler zu leisten hat, so die Fußnote.

In Vorarlberg sind heuer etwas mehr als 1,9 Millionen Euro für den Rechnungshof veranschlagt. „Pro Kopf machen die Ausgaben dort 4,7 Euro aus. Mit 5,9 Euro nimmt das Burgenland im Ländervergleich eine Spitzenposition ein“, wird kritisch angemerkt

„Explodierende Kosten“ in den Fokus geraten“
„Der Landesrechnungshof ist ein wichtiges Hilfsorgan und hat eine zentrale Funktion. Seine Arbeit muss uns etwas wert sein, aber wer Sparsamkeit von anderen einfordert, muss diese Sparsamkeit auch selbst vorleben“, gibt SPÖ-Klubobmann Roland Fürst zu bedenken. Mit dem Hinweis: Den Webauftritten der Rechnungshöfe zufolge liegt das Burgenland mit 17 Mitarbeitern – Direktor inklusive – noch vor Tirol (14) und Vorarlberg (13). Niederösterreich mit fast sechsmal so vielen Einwohnern als das Burgenland hat 21 Mitarbeiter, also nur um vier mehr.

Zitat Icon

Wer Sparsamkeit von anderen einfordert, muss diese auch selbst vorleben. Das ist am Ende eine Frage der Glaubwürdigkeit.

Roland Fürst, SPÖ-Klubobmann

Bild: SPÖ-Landtagsklub

Hohe Prüfkompetenz sei Vorgabe des Landtages
Mit der Kostensteigerung konfrontiert, verweist René Wenk auf den Beginn seiner Amtsperiode: „Der Landtag wollte, dass der Landesrechnungshof im Hinblick auf die Prüfkompetenz besser dasteht. Der Anspruch, die Kontrollressourcen auszubauen, war beim Hearing meine Vision, dieses zentrale Thema prägt seither unsere Arbeit.“ Dabei werde auf eine breite Unterstützung quer durch die Parteien gezählt, so Wenk.

Zitat Icon

Unsere Ausgaben richten sich nach den Vorgaben. Je umfassender die Kontrolle sein soll, umso höher sind die Kosten.

René Wenk, Direktor des Rechnungshofes

Bild: Reinhard Judt

Neue Aufgabenschwerpunkte
Damit der Rechnungshof ebenso Bauprojekte unter die Lupe nehmen kann, sei ein Prüfer mit bautechnischer Kompetenz aufgenommen worden. Mit der Datenanalyse und Digitalisierung seien weitere Aufgabenschwerpunkte dazugestoßen.

Lesen Sie auch:
Rechnungshofdirektor René Wenk erklärt seinen brisanten Bericht über Burgenlands Landesfinanzen. ...
Krone Plus Logo
Rechnungshofdirektor:
„Der SPÖ ist jede sachliche Munition ausgegangen!“
09.08.2026
Doskozil kontra Wenk
Erhitzte Gemüter, weil jeder Euro zählt …
30.07.2026

Welche Kontrolle will Landtag haben?
„Vier zusätzliche Mitarbeiter, die das erweiterte Betätigungsfeld abdecken sollen, erhöhen die Personalkosten grob um je 100.000 Euro“, erklärt Wenk den aufgezeigten Mehraufwand von einer halben Million Euro: „Jeden Serverwechsel und viele andere notwendigen Voraussetzungen für eine kompetente Arbeit muss der Landesrechnungshof selbst zahlen.“ Die Frage bleibe, so der Direktor, welche Kontrolle will der Landtag haben?

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
12.08.2026 17:02
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
18° / 28°
Symbol wolkenlos
Güssing
16° / 30°
Symbol heiter
Mattersburg
16° / 28°
Symbol wolkenlos
Neusiedl am See
17° / 28°
Symbol wolkenlos
Oberpullendorf
17° / 28°
Symbol wolkenlos

krone.tv

krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Bereits vor 21 Jahren haben italienische Forscher den Erreger Vibrio vulnificus (siehe 3D-Grafik ...
Mittelmeer wird wärmer
„Fleischfressende Bakterien“ breiten sich aus
Der Uttendorfer Tobersbach bahnte sich seinen Weg durch den Ort und über die Felder.
Zahlreiche Einsätze
Bach wurde in Pinzgauer Ort zu reißendem Fluss
Cloud, KI & Daten:
Wem gehört Österreichs digitale Zukunft?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Neuer Pfarrseelsorger tot in Autowrack gefunden
101.146 mal gelesen
Krone Plus Logo
Feuerwehrleute mussten das völlig demolierte Unfallauto bergen.
Tirol
Drei Großfamilien in Bergnot: 36 Personen geborgen
100.377 mal gelesen
In Sölden kam es zu dem Großeinsatz. Einige gerieten in felsiges Gelände (roter Kreis). Manche ...
Österreich
Sonnenfinsternis beobachten: Das müssen Sie wissen
92.038 mal gelesen
Am 12. August wird über Österreich eine Sonnenfinsternis zu sehen sein.
Innenpolitik
Gewessler: „Am Parkplatz wächst ka Kartoffel“
1735 mal kommentiert
Leonore Gewessler eröffnete die Reihe der ORF-„Sommergespräche“ bei Simone Stribl.
Innenpolitik
Zwei Drittel der Pensionisten nicht pensionsreif
1165 mal kommentiert
Wie kann unser Pensionssystem langfristig finanziert werden? Der Tiroler Landeshauptmann Anton ...
Wirtschaft
Budget-Alarm, obwohl Steuern sprudeln wie noch nie
1065 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer hat wachsende Sorgen, ob das Budget „hält“.
Mehr Burgenland
Bilanz und Vorschau
Gols: Burgenland Expo, Volksfest und Weinkrone!
Hitzeschutz
Grüne Sonnensegel für die Fußgängerzone?
Stecken geblieben
Durstiges Reh mit Gießkanne am Kopf umhergeirrt
Sport Tv Logo
Ivanschitz‘ Heimatklub
Wie Dornröschen endlich aus dem Tiefschlaf erwacht
Amtshaus-Poker
Geplatzter Deal bringt Gemeinde unter Druck
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf