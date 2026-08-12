Im Burgenlands Landhaus wird streng abgerechnet

„Explodierende Kosten“ in den Fokus geraten“

„Der Landesrechnungshof ist ein wichtiges Hilfsorgan und hat eine zentrale Funktion. Seine Arbeit muss uns etwas wert sein, aber wer Sparsamkeit von anderen einfordert, muss diese Sparsamkeit auch selbst vorleben“, gibt SPÖ-Klubobmann Roland Fürst zu bedenken. Mit dem Hinweis: Den Webauftritten der Rechnungshöfe zufolge liegt das Burgenland mit 17 Mitarbeitern – Direktor inklusive – noch vor Tirol (14) und Vorarlberg (13). Niederösterreich mit fast sechsmal so vielen Einwohnern als das Burgenland hat 21 Mitarbeiter, also nur um vier mehr.