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Heute LIVE: Tagger trifft auf US-Girl Montgomery

Tennis
12.08.2026 17:15
Lilli Tagger
Lilli Tagger(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Zweite Runde der Qualifikation zum WTA-Turnier in Cincinnati: Die Osttirolerin Lilli Tagger muss gegen die US-Amerikanerin Robin Montgomery ran. Wir berichten live (siehe unten).

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Hier der LIVETICKER:

Nach dem gegen die Chinesin Zhu Lin gelungenen Start in die Quali des Großevents in Ohio geht es für die Osttirolerin heute mit Robin Montgomery gegen jene Spielerin weiter, die gestern die Vorarlbergerin Julia Grabher 4:6, 7:5, 6:3 niedergerungen hatte.

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