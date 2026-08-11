Fäuste sitzen zu locker: 16-Jähriger verurteilt

Damals war er für diese Tat beim Bezirksgericht Innsbruck übrigens mit einer Diversion davongekommen. Weil er aber im Mai bereits wieder zuschlug, wurde auch diese Tat erneut mitverhandelt und in den Schuldspruch einbezogen.

Aussage über Schwester als Auslöser

Der Vorfall zwei Monate danach im Mai war noch heftiger: Diesen hatte er mitten in Innsbruck gemeinsam mit einem Zweitangeklagten begangen, der allerdings der Verhandlung unentschuldigt fernblieb. „Er hat meine Schwester beleidigt“, gab er als Auslöser an, weshalb er abermals zuschlug. Als seitens seines späteren Opfers nämlich die Aussage in Richtung seiner Schwester fiel, wonach diese zuerst „abnehmen soll“, bevor sie etwas sage, sah er rot. „Sie ist etwas fester und so etwas trifft sie immer sehr“, meinte er dazu lapidar.