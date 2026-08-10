Intimer Seelenstriptease vor acht Geschworenen

„Intime Zweier-Chats und keine Verbreitung“

Der Angeklagte ringt vor den Geschworenen nach Worten. Er spricht leise und bedächtig, als er seine Seele nach außen kehrt. „Ich habe nach Männern gesucht, die auch diesen Fetisch hatten. Mit denen ich auf derselben Wellenlänge war und das geheimste Geheimnis teilen konnte.“ Logisch, dass die Vorsitzende nachfragt. „Die Grauslichkeiten haben mich aufgegeilt. Sobald ich etwas Niederträchtiges oder Verwerfliches geschrieben hatte und es in eine verbotene, düstere Richtung ging, hat es mich stimuliert. Irgendwann ist es dann vollkommen eskaliert und entgleist.“