Schwimmbad Sigleß sperrt früher zu als geplant

Wegen eines Defekts ist die Saison zu Ende, Dauergäste müssen ausweichen. In Schattendorf gibt es jedoch eine Möglichkeit für Saisonkartenbesitzer.
Die Rohrleitungen unter dem Freibad in Sigleß sind in die Jahre gekommen, jetzt verlieren sie zu viel Wasser. „Aus ökologischer Sicht ist es nicht vertretbar, bis zum Saisonende offenzuhalten“, sagt Bürgermeisterin Ulrike Kitzinger. Bis Sonntag kann das Schwimmbad noch genutzt werden, dann müssen die Pforten – drei Wochen früher als geplant – für heuer geschlossen werden. Per Gemeinderatsbeschluss ist die weitere Vorgehensweise bereits festgelegt.
Gratis-Eintritt für Saisonkartenbesitzer
Dank der Mithilfe von Bürgermeister Thomas Hoffmann dürfen Saisonkartenbesitzer aus Sigleß den Rest des offiziellen Sommers auf das Freibad in Schattendorf ausweichen – ohne Zusatzkosten, versteht sich.
Und es gibt Geld retour: „Alle mit einer Saisonkarte werden angeschrieben und darüber informiert, dass sie die dreiwöchige Differenz bis zum ursprünglich angesetzten Saisonschluss aliquot rückerstattet bekommen“, so Kitzinger. Die Vorbereitungen für die Sanierung sind schon voll im Gang.
Pumpe im Siegendorfer Bad versagt
Das Freibad in Schattendorf ist derzeit ebenso für Saisonkartengäste aus Siegendorf eine willkommene Abwechslung – kostenlos! Vermutlich aufgrund von Stromausfällen dürfte die Technik einer Pumpe im Siegendorfer Bad versagt haben. „Bei der Pumpe selbst ist kein Wartungsfehler aufgetreten“, teilt Bürgermeisterin Rita Stenger mit: „Bald ist alles fertig, ab diesen Freitag geht’s in unserem Bad wieder los!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.