Schwimmbad Sigleß sperrt früher zu als geplant

Die Rohrleitungen unter dem Freibad in Sigleß sind in die Jahre gekommen, jetzt verlieren sie zu viel Wasser. „Aus ökologischer Sicht ist es nicht vertretbar, bis zum Saisonende offenzuhalten“, sagt Bürgermeisterin Ulrike Kitzinger. Bis Sonntag kann das Schwimmbad noch genutzt werden, dann müssen die Pforten – drei Wochen früher als geplant – für heuer geschlossen werden. Per Gemeinderatsbeschluss ist die weitere Vorgehensweise bereits festgelegt.