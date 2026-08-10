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Wegen Defekt

Schwimmbad Sigleß sperrt früher zu als geplant

Burgenland
10.08.2026 18:21
Drei Wochen früher als geplant muss das Freibad in Sigleß schließen.
Drei Wochen früher als geplant muss das Freibad in Sigleß schließen.(Bild: P. Huber)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Wegen eines Defekts ist die Saison zu Ende, Dauergäste müssen ausweichen. In Schattendorf gibt es jedoch eine Möglichkeit für Saisonkartenbesitzer.

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Die Rohrleitungen unter dem Freibad in Sigleß sind in die Jahre gekommen, jetzt verlieren sie zu viel Wasser. „Aus ökologischer Sicht ist es nicht vertretbar, bis zum Saisonende offenzuhalten“, sagt Bürgermeisterin Ulrike Kitzinger. Bis Sonntag kann das Schwimmbad noch genutzt werden, dann müssen die Pforten – drei Wochen früher als geplant – für heuer geschlossen werden. Per Gemeinderatsbeschluss ist die weitere Vorgehensweise bereits festgelegt.

Gratis-Eintritt für Saisonkartenbesitzer
Dank der Mithilfe von Bürgermeister Thomas Hoffmann dürfen Saisonkartenbesitzer aus Sigleß den Rest des offiziellen Sommers auf das Freibad in Schattendorf ausweichen – ohne Zusatzkosten, versteht sich.

Das Freibad in Schattendorf übernimmt die Besitzer der Saisonkarten aus Sigleß ab Montag. Jene ...
Das Freibad in Schattendorf übernimmt die Besitzer der Saisonkarten aus Sigleß ab Montag. Jene aus Siegendorf sind noch bis Donnerstag im Ausweichbad.(Bild: Gemeinde Schattendorf)

Und es gibt Geld retour: „Alle mit einer Saisonkarte werden angeschrieben und darüber informiert, dass sie die dreiwöchige Differenz bis zum ursprünglich angesetzten Saisonschluss aliquot rückerstattet bekommen“, so Kitzinger. Die Vorbereitungen für die Sanierung sind schon voll im Gang.

Pumpe im Siegendorfer Bad versagt
Das Freibad in Schattendorf ist derzeit ebenso für Saisonkartengäste aus Siegendorf eine willkommene Abwechslung – kostenlos! Vermutlich aufgrund von Stromausfällen dürfte die Technik einer Pumpe im Siegendorfer Bad versagt haben. „Bei der Pumpe selbst ist kein Wartungsfehler aufgetreten“, teilt Bürgermeisterin Rita Stenger mit: „Bald ist alles fertig, ab diesen Freitag geht’s in unserem Bad wieder los!“ 

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