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Drogen und Alkohol

Nach dem Festival ist der Schein jetzt weg

Burgenland
10.08.2026 15:38
In Wiesen und Bildein wurde am Wochenende ausgelassen gefeiert.
In Wiesen und Bildein wurde am Wochenende ausgelassen gefeiert.(Bild: db-photography)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Polizei zog in Wiesen und Bildein 27 Drogenlenker aus dem Verkehr. Dazu kamen 15 weitere Anzeigen. Die Bilanz.

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Die Musik war aus, die Party vorbei, doch für etliche Festivalbesucher gab es auf dem Heimweg noch ein böses Erwachen. Bei groß angelegten Kontrollen rund um das „Picture On Festival“ in Bildein und das „One Love Festival“ in Wiesen führte die Polizei am vergangenen Wochenende Kontrollen bei mehr als 700 Autofahrern durch. Für 30 von ihnen war der Führerschein vorläufig weg.

Von Drogen bis Alkohol
Besonders ernüchternd fiel die Bilanz in Wiesen aus: Von den rund 340 kontrollierten Lenkern waren laut Polizei 24 durch Drogen beeinträchtigt, darunter sieben Frauen. Vier weitere hatten mehr als 0,8 Promille Alkohol im Blut. Zwei Männer verweigerten die Vorführung zum Amtsarzt. Macht in Summe: 26 abgenommene Führerscheine.

Weitaus disziplinierter verlief die Abreise vom „Picture On Festival“. Dort wurden 371 Autofahrer kontrolliert. Drei Männer standen unter Drogeneinfluss, einer hatte mehr als 0,8 Promille und ein weiterer mehr als 0,5 Promille. Vier mussten ihren Führerschein vorläufig abgeben.

Kennzeichenabnahme wegen Gefahr im Verzug
Unterm Strich erwischte die Polizei bei den beiden Festivals 27 Lenker, die unter Drogeneinfluss am Steuer saßen. Dazu kamen 15 weitere Anzeigen, sieben Organmandate und eine Kennzeichenabnahme wegen Gefahr im Verzug.

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