Nach dem Festival ist der Schein jetzt weg

Die Musik war aus, die Party vorbei, doch für etliche Festivalbesucher gab es auf dem Heimweg noch ein böses Erwachen. Bei groß angelegten Kontrollen rund um das „Picture On Festival“ in Bildein und das „One Love Festival“ in Wiesen führte die Polizei am vergangenen Wochenende Kontrollen bei mehr als 700 Autofahrern durch. Für 30 von ihnen war der Führerschein vorläufig weg.