Brandt bei Ajax: „Wenn wir so tief gesunken sind“

Brandt muss dankbar sein

Gerade deswegen will er den Verein nicht kleiner machen, als er ist. „Ajax ist ein großer Klub“, sagt der inzwischen 43-Jährige dem TV-Sender NOS. Folglich müsse Brandt „froh sein, dass er dort spielt.“ Und: „Ich finde es übertrieben, zu sagen, dass Ajax dankbar sein müsse, dass ‘so ein Spieler‘ jetzt beim Verein ist“. Schließlich sei Brandt zwar ein guter Kicker, „aber schon ein auch ein bisschen ein Schönwetter-Fußballer“.