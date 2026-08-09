Tote und Verletzte nach Unfall-Wochenende

Zwei kleine Mädchen angefahren

Ebenfalls in Tirol, im Bezirk Kufstein, rannte am Samstagabend ein Mädchen auf die Straße und wurde von einem Auto erfasst. Das Kind erlitt dabei erhebliche Verletzungen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Auch in Wien wurde ein kleines Mädchen Opfer eines Unfalls: Am Samstagabend soll ein 16-Jähriger mit einem E-Scooter das erst acht Jahre alte Kind niedergerast haben. Danach lieferte er sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Erst als die Beamten einen Schreckschuss abfeuerten, blieb er stehen.