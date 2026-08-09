Fußgänger getötet: Lenker flüchtet nach Unfall

Tragisches Ende eines Feuerwehrfestes in Bleiburg: Ein 20-Jähriger wurde am Heimweg von einem Auto erfasst. Der junge Mann erliegt noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Unfalllenker flüchtet ...
Der Bleiburger war nach dem Feuerwehrfest in seiner Gemeinde gegen 4.30 Uhr auf der Bleiburger Straße auf dem Heimweg. Bei der Ortschaft Traundorf passierte dann das Unglück.
Der 20-Jährige, der auf dem linken Fahrbahnrand ging, wurde frontal von einem entgegenkommenden Auto erfasst und zu Boden geschleudert.
Junger Mann verstarb noch am Unfallort
Ein Anrainer, der ein dumpfes, ungewöhnliches Geräusch gehört hatte, hielt Nachschau und bemerkte den Unfall. Sofort begab er sich zur Unfallstelle und leistete Erste-Hilfe. Eine nachfolgende Autolenkerin blieb stehen und verständigte den Polizeinotruf.
Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die First-Responderin und einem Notarzt kam für den 20-Jährigen jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.
Lenker ergriff die Flucht
Der Unfalllenker dürfte sofort nach dem Unfall weitergefahren sein. Als die beiden Zeugen dem tödlich Verletzten halfen, war das Fahrzeug schon nicht mehr an der Unglücksstelle.
Deshalb gibt es derzeit auch keine Hinweise auf das Fahrzeug. Die Polizei fahndet aktuell nach dem Lenker bzw. den Wagen. Aufgrund der Spurenlage wird von einer starken Beschädigung im Frontbereich des Fahrzeuges ausgegangen. Hinweise an die Polizeiinspektion Bleiburg unter 059133/2142.
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