Nach fünf Tagen: Endlich „Brand aus“ im Föhrenwald

Fünf Tage lang hielten die Flammen im Föhrenwald in St. Egyden am Steinfeld im Bezirk Neunkirchen Hunderte Einsatzkräfte auf Trab. Am Sonntag dann endlich die erlösende Nachricht: Es konnte „Brand aus“ gegeben werden. Ganz abgeschlossen ist der Einsatz allerdings noch nicht.
„Es ist geschafft!“ – mit diesen Worten konnten die Florianis am Sonntag um 17.15 Uhr aufatmen. Nach fünf Tagen intensiver Löscharbeiten war der Großbrand im Föhrenwald unter Kontrolle und so weit gelöscht, dass offiziell „Brand aus“ gegeben werden konnte.
Brandwache bleibt noch vor Ort
Vollständig abgezogen sind die Einsatzkräfte dennoch nicht. Bis voraussichtlich Mittwoch wird eine Brandwache vor Ort bleiben. Damit können mögliche Glutnester oder ein erneutes Aufflammen rasch entdeckt werden.
Der Waldbrand hatte die Feuerwehren seit Tagen gefordert. Die Flammen breiteten sich auf einer Fläche von rund 100 Hektar aus. Erschwert wurde der Einsatz durch die besondere Vergangenheit des betroffenen Areals: Auf dem Gelände befindet sich eine stillgelegte Munitionsfabrik.
Munitionsteile als wahrscheinliche Ursache
Wie berichtet, dürften aus dem Zweiten Weltkrieg stammende Munitionsteile den verheerenden Brand ausgelöst haben. Die Altlasten stellten auch für die Einsatzkräfte eine zusätzliche Herausforderung dar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.