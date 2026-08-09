Nach fünf Tagen: Endlich „Brand aus“ im Föhrenwald

Fünf Tage lang hielten die Flammen im Föhrenwald in St. Egyden am Steinfeld im Bezirk Neunkirchen Hunderte Einsatzkräfte auf Trab. Am Sonntag dann endlich die erlösende Nachricht: Es konnte „Brand aus“ gegeben werden. Ganz abgeschlossen ist der Einsatz allerdings noch nicht.