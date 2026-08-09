Polizisten von Motorradfahrer (17) mitgeschleift

Kurz vor 1 Uhr früh Sonntagnacht versuchte eine Zivilstreife einen Motorradfahrer aufzuhalten, der zuvor augefallen war, weil er in Schlangenlinien fuhr. Der 17-Jährige hatte an der Kreuzung Seebachergasse/Elisabethstraße bei einer roten Ampel gehalten. Die Polizisten stiegen aus ihrem Auto und forderten den Lenker auf, abzusteigen. Dieser kam der Aufforderung der Beamten aber nicht nach.