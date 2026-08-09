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Bei Fluchtversuch

Polizisten von Motorradfahrer (17) mitgeschleift

Steiermark
09.08.2026 10:48
Die Beamten konnten den Mann schließlich überwältigen.
Die Beamten konnten den Mann schließlich überwältigen.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Der Jugendliche war betrunken und ohne Führerschein in der Nacht auf Sonntag in Graz unterwegs. Zwei Polizisten hielten ihn an.

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Kurz vor 1 Uhr früh Sonntagnacht versuchte eine Zivilstreife einen Motorradfahrer aufzuhalten, der zuvor augefallen war, weil er in Schlangenlinien fuhr. Der 17-Jährige hatte an der Kreuzung Seebachergasse/Elisabethstraße bei einer roten Ampel gehalten. Die Polizisten stiegen aus ihrem Auto und forderten den Lenker auf, abzusteigen. Dieser kam der Aufforderung der Beamten aber nicht nach.

Die Polizisten ergriffen daraufhin je einen Arm des Lenkers, doch er beschleunigte plötzlich sein Fahrzeug. Die beiden Beamten wurden daraufhin mehrere Meter mitgezogen, bis der Motorradfahrer mit dem Fahrzeug stürzte. Er versuchte noch, zu Fuß zu flüchten. Ein Polizist konnte ihn aber fassen.

Ohne Schein und schwer betrunken ins Spital gebracht
Ein Alkotest bei dem jungen Grazer ergab eine schwere Alkoholisierung. Zudem hat der 17-Jährige keinen gültigen Führerschein. Der 17-Jährige wurde beim Sturz verletzt und ins LKH Graz gebracht. Die beiden Polizisten blieben unverletzt. Weitere Erhebungen laufen.

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