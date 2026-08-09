Bursche stürzt mit Bike: lebensbedrohlich verletzt

Böser Verkehrsunfall am Samstag im Zillertal! Zwei Jugendliche waren gemeinsam mit einem Motorrad unterwegs. Der Lenker (17) touchierte die Gehsteigkante und kam zu Sturz. Er blieb bewusstlos liegen und erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Auch seine Mitfahrerin (15) verletzte sich.
Zum folgenschweren Zwischenfall kam es am Samstag gegen 22.45 Uhr im Gemeindegebiet von Schwendau. Dort war ein 17-jähriger Einheimischer mit seinem Motorrad unterwegs. Auf dem Sozius befand sich eine 15-jährige Einheimische.
Ohne Helm unterwegs
Beide trugen nach Informationen der Polizei keine Sturzhelme. In einer leichten Linkskurve geriet der Jugendliche nach rechts und kam von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte er die Gehsteigkante.
Er verlor die Kontrolle über das Gefährt. Das Motorrad schlitterte rund 25 Meter entlang des Gehsteiges. Die beiden Jugendlichen wurden in ein angrenzendes Feld geschleudert. „Der Lenker blieb regungslos am Boden liegen. Die Mitfahrerin wurde verletzt, blieb jedoch bei Bewusstsein“, berichtet die Polizei.
Zeugin setzte Notruf ab, Bursche lebensbedrohlich verletzt
Eine zufällig vorbeikommende Zeugin verständigte die Einsatzkräfte. Der 17-Jährige wurde vom Notarzt und den Rettungskräften erstversorgt und mit lebensbedrohlichen Verletzungen in den Schockraum der Klinik nach Innsbruck transportiert. Die 15-Jährige erlitt erhebliche Verletzungen und wurde ins Krankenhaus nach Schwaz gebracht.
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