Bursche stürzt mit Bike: lebensbedrohlich verletzt

Er verlor die Kontrolle über das Gefährt. Das Motorrad schlitterte rund 25 Meter entlang des Gehsteiges. Die beiden Jugendlichen wurden in ein angrenzendes Feld geschleudert. „Der Lenker blieb regungslos am Boden liegen. Die Mitfahrerin wurde verletzt, blieb jedoch bei Bewusstsein“, berichtet die Polizei.