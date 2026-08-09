Mädchen in Tirol von Fahrzeug erfasst und verletzt

Fürchterlicher Unfall am Samstagabend in Ebbs (Tiroler Bezirk Kufstein)! Ein Mädchen rannte auf die Straße und wurde von einem Auto erfasst. Das Kind musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Zum schrecklichen Zwischenfall kam es am Samstag gegen 18 Uhr. Dort war ein 63-jähriger Deutscher mit seinem Pkw auf der Wildbichler Straße in Ebbs von Niederndorf kommend in Richtung Kufstein unterwegs.
Zur selben Zeit befand sich ein Kind auf einem parallel verlaufenden Gehsteig. „Das Kind betrat plötzlich die Fahrbahn und der Pkw erfasste das Mädchen, wodurch sie neben dem Pkw zum Liegen kam“, schildert die Polizei.
Mädchen nach Erstversorgung ins Spital
Sie war ansprechbar und erlitt erhebliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch einen First Responder und die Rettung wurde das Kind ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr kurzzeitig wechselseitig angehalten.
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