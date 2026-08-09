Ried gegen Rapid ab 17 Uhr LIVE

Rapid reist mit dem Selbstvertrauen von fünf Siegen in fünf Pflichtspielen ins Innviertel. Die Rieder haben in der vergangenen Saison aber drei Duelle hintereinander gewonnen, ehe sich Rapid im Europacup-Play-off-Rückspiel entscheidend durchsetzte. „Ich erwarte ein anderes Match als zuletzt. Ried hat einen neuen Coach, und sie spielen auch etwas anders als in der letzten Saison. Ich möchte aber auch betonen, dass sich bei uns einiges geändert hat und wir nun besser sind.