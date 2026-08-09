Teuren Porsche zerkratzt: Schaden fünfstellig

Die Polizei Sillian sucht Zeugen eines Vorfalles, der sich in der Nacht auf Sonntag in Innervillgraten ereignet hat: Ein bislang Unbekannter beschädigte einen abgestellten Porsche so schwer, dass dem Besitzer eine fünfstellige Schadenssumme entstanden ist – fünfstellig im mittleren Bereich!
Im Zeitraum vom Sonntag 0 Uhr bis 12.45 Uhr kam es in Außervillgraten zu einer schweren Sachbeschädigung an einem Porsche Cayenne.
Das Fahrzeug wurde vom Geschädigten in einer öffentlich zugänglichen, überdachten Garage abgestellt. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte den Pkw rundum und zerstach zudem die Vorder- und Hinterreifen auf der Fahrerseite.
Am Fahrzeug entstand laut Polizei ein Schaden in mittlerer fünfstelliger Höhe.
Die Polizei ersucht Personen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder zur Täterschaft geben können, sich bei der Polizeiinspektion Sillian zu melden.
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