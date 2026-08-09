Teuren Porsche zerkratzt: Schaden fünfstellig

Die Polizei Sillian sucht Zeugen eines Vorfalles, der sich in der Nacht auf Sonntag in Innervillgraten ereignet hat: Ein bislang Unbekannter beschädigte einen abgestellten Porsche so schwer, dass dem Besitzer eine fünfstellige Schadenssumme entstanden ist – fünfstellig im mittleren Bereich!