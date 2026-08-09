Tortur einer 14-Jährigen: „Am Anfang war er nett“

Der Akt hat über 660 Seiten. Und eines ist klar: Die 14-Jährige war gefangen in einem Strudel – aus Manipulation, Drohung und Gewalt. „Ich hab ihn im Juli 2025 bei einer Jugendreise in Salzburg kennengelernt“, spricht das Mädchen bei der Polizei in Wien über ihren 15-jährigen Ex-Freund. „Am Anfang war er nett.“ Im Dezember begann die Beziehung zwischen den zwei Jugendlichen so richtig – und damit das Martyrium der Schülerin.