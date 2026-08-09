Knieprobleme: Jannik Sinner pausiert vor US Open

Noch nicht bereit

„Mein rechtes Knie bereitet mir schon länger Probleme, und obwohl ich mit meinem Ärzteteam intensiv daran arbeite, muss ich akzeptieren, dass ich noch nicht bereit bin, an Wettkämpfen teilzunehmen“, sagte Sinner. Der Südtiroler absolvierte seine bisher letzte Partie beim Sieg im Wimbledon-Finale gegen Alexander Zverev vor knapp einem Monat. Zuletzt hatte bereits Carlos Alcaraz als weiterer Topstar für das Turnier in Cincinnati vom 13. bis 23. August abgesagt. Der 23 Jahre alte Spanier pausiert bereits seit vier Monaten wegen einer Handgelenksverletzung.