Paar mit Kind (10) acht Stunden am Berg unterwegs

Falsch abgebogen

Im Bereich einer Wegkreuzung auf etwa 2000 Metern Seehöhe bogen die Wanderer aber irrtümlich zum Strichkogel ab. Um 18.30 Uhr war die 10-Jährige bereits so erschöpft, dass die Familie einen Notruf absetzte.

Kind völlig erschöpft

Nach dem Telefonat mit der Alpinpolizei wollte das Trio zunächst aber doch noch selbstständig absteigen. Rund eine Stunde später meldeten sie sich aber erneut, weil sich der Zustand des Kindes weiter verschlechtert hatte. Daraufhin stieg der Polizeihubschrauber auf und brachte das Trio unverletzt ins Tal.