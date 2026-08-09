Paar mit Kind (10) acht Stunden am Berg unterwegs

Eine Familie aus Tschechien bog beim Abstieg von einer Klettertour falsch ab. Nachdem die Wanderer bereits acht Stunden unterwegs gewesen waren, setzten sie gegen 19.15 Uhr einen Notruf ab. Zu dem Zeitpunkt war die 10-jährige Tochter völlig erschöpft und konnte nicht mehr weiter.
Der 44-jährige Vater, seine Freundin (39) und die zehnjährige Tochter stiegen am Samstag gegen 11 Uhr über den Klettersteig auf den Großen Donnerkogel bei Gosau auf. Nachdem sie den Gipfel erreicht hatten, waren sie am Normalweg in Richtung Tal unterwegs.
Falsch abgebogen
Im Bereich einer Wegkreuzung auf etwa 2000 Metern Seehöhe bogen die Wanderer aber irrtümlich zum Strichkogel ab. Um 18.30 Uhr war die 10-Jährige bereits so erschöpft, dass die Familie einen Notruf absetzte.
Kind völlig erschöpft
Nach dem Telefonat mit der Alpinpolizei wollte das Trio zunächst aber doch noch selbstständig absteigen. Rund eine Stunde später meldeten sie sich aber erneut, weil sich der Zustand des Kindes weiter verschlechtert hatte. Daraufhin stieg der Polizeihubschrauber auf und brachte das Trio unverletzt ins Tal.
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