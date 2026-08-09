Sturms Kobra ist scharf auf die Torjäger-Krone!

Was für ein imposantes Debüt in der Bundesliga! Nelson Weiper zeigte in seinem ersten Ligaspiel mit einem Doppelpack gleich groß auf. Warum der 21-jährige Deutsche der erhoffte Nachfolger von Knipser Mika Biereth sein könnte und Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch die Leihgabe von Mainz 05 noch bremsen muss.