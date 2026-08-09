Austria Wien gegen LASK ab 19 Uhr LIVE

So jung wie gegen Beitar wird man gegen den LASK also wohl nicht auftreten, so oder so wird es gegen die Oberösterreicher aber schwer. „Der LASK hat in der ersten Runde den überzeugendsten Auftritt hingelegt“, stellte Helm fest. „Die Mannschaft ist fast gleich geblieben, und der Trainer ist noch da. Ich denke, dass er wieder eine sehr gute Rolle um den Titel spielen wird.“ Die jüngste Statistik gegen die Linzer ist höchst negativ. In der vergangenen Saison kassierte man bei einem Unentschieden drei Niederlagen, nur eines der vergangenen zwölf Heimspiele gegen den LASK (6 Remis, 5 Niederlagen) konnte man gewinnen – am 25. August 2024 mit 2:1.