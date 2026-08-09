Vucic besorgt wegen „viel, viel größerem Krieg“

„Hybrider Krieg gegen Russland“

Als Grund für die Pattsituation im Ukraine-Krieg nannte Vučić mangelnde Kompromissbereitschaft – und zwar auf beiden Seiten. „Wenn Sie die heutige Situation analysieren, glaube ich, dass niemand Frieden sehen will. Jeder will die Niederlage der anderen Seite sehen“, so der serbische Präsident. Er gab auch einen Rat an die westlichen Verbündeten der Ukraine: „Ich würde nicht auf die völlige Erschöpfung der russischen Truppen warten. Ich weiß nicht, wie man gegen Russland gewinnen kann“, wies der serbische Staatschef auch auf die Tatsache hin, dass es sich um eine Atommacht handelt.