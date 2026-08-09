Russland spricht von „Provokation“ Kiews

Die russische Botschaft in Berlin sprach von einer gegen Moskau gerichteten „Provokation“ Kiews, um antirussische Hysterien zu schüren in Deutschland. Ziel der Ukraine und der europäischen Militaristen sei es, die Gesellschaft auf einen Krieg gegen Russland vorzubereiten, hieß es. Von einer billigen Inszenierung eines Sabotageaktes sprach der bei vielen Russen wegen seiner Analysen beliebte Telegram-Kanal „Maester“. „Ob dies das Werk der Ukrainer oder der deutschen (europäischen) Falken ist, spielt keine wesentliche Rolle. Klar ist nur der Trend zur Eskalation des Konflikts seitens Kiews und der EU.“