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Wurde 85 Jahre alt

Volkstheater-Ikone Vera Borek gestorben

Kultur
09.08.2026 18:48
Vera Borek als Claire Zachanassian auf einem Archivbild aus dem Jahr 2008
Vera Borek als Claire Zachanassian auf einem Archivbild aus dem Jahr 2008(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die vor allem als langjähriges Ensemblemitglied des Wiener Volkstheaters und als Ehefrau der 1986 verstorbenen Schauspiel-Legende Helmut Qualtinger bekannt gewordene Schauspielerin Vera Borek ist tot. Die 85-Jährige starb „nach einem kurzen Spitalsaufenthalt“ am Samstagabend in Wien.

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Die Tochter einer deutschen Opernsängerin und eines Wiener Lederwarenhändlers wurde am 20. September 1940 in Breslau geboren und kam mit der Familie als Kind nach Wien. Sie besuchte in Hannover die Schauspielschule und hatte in Bochum, Münster, Wiesbaden und Hamburg Engagements, ehe sie auch beruflich wieder nach Wien kam.

Wirkte auch in „Kommissar Rex“ und „Bulle von Tölz“ mit
Am Volkstheater Wien, wo sie von 1976 bis 2005 zum Ensemble zählte, spielte sie u.a. die Jenny in der „Dreigroschenoper“, die Ada in „Zur schönen Aussicht“, die Valerie in „Geschichten aus dem Wiener Wald“ oder die Marthe in „Der zerbrochene Krug“. Immer wieder war sie in zeitgenössischen Stücken zu sehen, von Werner Schwab bis zu Gert Jonke und Elfriede Jelinek.

Auch nach ihrer Pensionierung war sie noch am Volkstheater zu Gast, etwa als Claire Zachanassian in „Der Besuch der alten Dame“ 2007 oder Schwester Rosa in der Bühnenversion von Pedro Almodóvars „Alles über meine Mutter“ 2009. Im Jahr 2014 war sie in Schottenbergs letzter Volkstheater-Saison als Fräulein Dr. von Zahnd in Dürrenmatts „Die Physiker“ zu sehen. Auch vor die Kamera trat die Schauspielerin immer wieder, etwa in den TV-Serien „Tatort“, „Kommissar Rex“ oder „Der Bulle von Tölz“. Xaver Schwarzenberger brachte sie in „Vino Santo“ (1999) wieder auf die Kinoleinwand, wo sie bereits in Maximilian Schells „Geschichten aus dem Wiener Wald“ (1979) oder Helmut Käutners „Mulligans Rückkehr“ (1977) zu erleben war.

Vera Borek als Pfarrersköchin Erna Schinabeck in „Der Bulle von Tölz“
Vera Borek als Pfarrersköchin Erna Schinabeck in „Der Bulle von Tölz“(Bild: Sat.1/Petro Domenigg)

Qualtinger war ihre „Große Liebe“
Gemeinsam mit Qualtinger, den sie 1969 in Hamburg kennengelernt hatte und den sie 1982 heiratete, unternahm sie Lese-Tourneen. „Uns verband eine große Liebe. Er war unbestechlich und wahrhaftig und auch als Mensch einzigartig“, sagte sie einmal über den 1986 gestorbenen Schauspieler, Autor und Multikünstler. Seinen Texten hatte die prägnante Sprecherin, die viele Hörspiele und Hörbücher aufgenommen hat, auch immer wieder Lesungen gewidmet.

Im Jahr 2010 wurde Borek im Wiener Rathaus mit dem Goldenen Verdienstzeichen des Landes Wien ausgezeichnet. Vor knapp zehn Jahren wurde Vera Borek von der ORF-Hörspieljury zur „Schauspielerin des Jahres 2017“ gekürt. Das Fachgremium ehrte sie für ihr Lebenswerk und ihre aktuelleren Arbeiten.

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