Familie Schopp und Osims Vergleich mit der Kuh

Konstantin Schopp und Spiele gegen Sturm – irgendwas passt da nicht zusammen! In der letzten Saison hatte die Leihgabe von Mainz 05 für den TSV Hartberg im Duell gegen Sturm in Liebenau ein für viele reguläres Tor erzielt – nicht allerdings für den Referee und den VAR, die das „Märchen“ für Konstantin, gegen den Herzensverein zu treffen, zerstörten.