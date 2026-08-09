Familie Schopp und Osims Vergleich mit der Kuh

Was für ein bitterer Abend für die Hartberger! Die Oststeirer kassierten im Steirer-Duell der Bundesliga ein 0:2 gegen Sturm – und machten sich dabei selbst das Leben schwer. Warum Trainer Markus Schopp nach dem wohl spielentscheidenden Ausschluss seines Sohnes an eine „Schelte“ des legendären Ivica Osim denken musste.
Konstantin Schopp und Spiele gegen Sturm – irgendwas passt da nicht zusammen! In der letzten Saison hatte die Leihgabe von Mainz 05 für den TSV Hartberg im Duell gegen Sturm in Liebenau ein für viele reguläres Tor erzielt – nicht allerdings für den Referee und den VAR, die das „Märchen“ für Konstantin, gegen den Herzensverein zu treffen, zerstörten.
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