Müll hinausgebracht: Mädchen war verschwunden

Sonntagmittag hatte eine junge Villacherin den Müll hinausgebracht – seitdem fehlte von der 14-Jährigen jede Spur. Polizei, Feuerwehr, Wasserretter, Familie, Freunde und Nachbarn suchten nach dem Mädchen. Stundenlang. Und erfolgreich!
Den Müll hatte die 14-Jährige Sonntagmittag hinausgetragen, dann kehrte sie nicht mehr ins Haus im Villacher Stadtteil Untere Fellach zurück.
„Wir sind mit drei Streifen draußen“, so die Polizei am Nachmittag zur „Krone“. Auch Familie und Freunde machten sich Sorgen und suchten ebenso wie Feuerwehr und Wasserrettung nach dem Mädchen, das Mädchen.
Am frühen Abend konnte Entwarnung gegeben werden: Das Mädchen wurde unversehrt gefunden!
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